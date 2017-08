Terreurverdachte bevestigt: plan was grotere aanslag

De vier gearresteerde leden van de terreurcel werden geboeid en begeleid door een grote politiemacht, en onder enorme media-aandacht, naar het gerechtshof in Madrid gebracht. De autoriteiten willen er onder meer achter komen of de IS-cel helpers had en of ze contact onderhield met buitenlandse jihadisten. De andere acht leden van het netwerk zijn dood. De hoofdverdachte, Younes Abouyaaquoub, die in het bestelbusje over de Ramblas raasde en veel slachtoffers maakte, stierf maandag door politiekogels. Hij heeft veertien doden op zijn geweten. Tijdens zijn vlucht uit Barcelona vermoordde hij ook nog een automobilist.