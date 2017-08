Teodorczyk moet vrezen voor basisplek

Regelmatig verguizen de fans van Anderlecht Mogi Bayat - hij is zo'n figuur die beroert. Een deel van de supporters oordeelt dat 'tussenpersoon' Bayat veel te veel invloed heeft op het transferbeleid van paars-wit. In dit geval moeten ze hem danken. Zonder Bayat zou Henry Onyekuru vandaag namelijk nooit voor de landskampioen voetballen. Of erger nog: niet eens meer in België te zien zijn. De Nigeriaan, vorig jaar absolute smaakmaker en topschutter van Eupen, kon naar half Europa, maar Bayat stak een constructie in mekaar waarbij Everton Onyekuru kocht voor 8 miljoen euro en hem verhuurde aan Anderlecht.