TV.De Vlaamse tv-reeks Tytgat Chocolat heeft op MIPCOM in Cannes de diversiteitsprijs voor beste fictie gewonnen. Tijdens de jaarlijkse televisiebeurs in de Franse badstad worden traditioneel prijzen uitgedeeld aan programma's die specifiek aandacht besteden aan minderheden, lgbt (lesbian, gay, bisexual en transgender) en aan handicaps. In die sectie werd Tytgat Chocolat bekroond als beste fictiereeks. Tytgat Chocolat is op zondagavond op Eén te zien. MUZIEK. Liam Gallagher zakt op 7 maart nog eens naar Brussel af. Na zijn avonturen met Beady Eye staat de jongste van de Gallaghers tegenwoordig solo op het podium. Na een hele reeks succesvolle zomerfestivals trekt hij nu de zalen in. Op 7 maart staat hij in de Ancienne Belgique. Ticketverkoop voor dat concert start op vrijdag 20 oktober om 10 uur 's morgens.