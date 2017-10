FILM.

Kijk, wij waren niet zo'n fan van de laatste Fast & Furious. En waarschijnlijk schort er ook iets met de volgende - nummertje 9 - want die is uitgesteld met een jaar, naar 2020. Een reden wordt bij Universal niet gegeven, maar het zou er bovenarms opzitten tussen de hoofdrolspelers Dwayne Johnson en Vin Diesel. Bovendien dreigt actrice Michelle Rodriguez op te stappen, omdat ze vindt dat de vrouwelijke rollen een betere positie verdienen. Toch één straffe stunt. FILM. Kijk, wij zijn geen fans van stakingen. Hoe zullen dinsdag bijvoorbeeld weer op de redactie in Asse geraken? Maar Nederlandse bioscopen pikken er deze dagen wel een graantje van mee. Door een staking bij leraren in het basisonderwijs, lokten de vroege voorstellingen van 25 theaters van Pathé gisteren meer dan 37.000 mensen.