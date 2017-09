FILM. Hoera voor Hollywood! De 'telethon' voor de Amerikaanse slachtoffers van orkanen Harvey en Irma dinsdag heeft 14,5 miljoen dollar (12 miljoen euro) opgeleverd. Een groot aantal Hollywood- en televisiesterren nam deel aan de actie Hand In Hand, zoals Oprah Winfrey, Al Pacino, Robert DeNiro, George Clooney en Justin Bieber. Er traden verschillende artiesten op tijdens de uitzending, Stevie Wonder opende de avond met een gospelversie van 'Lean on Me'. MUZIEK. Hoera voor Triggerfinger! Na een geslaagde passage in de Brusselse Beursschouwburg zullen de heren op vrijdag 2 februari het podium van de AB bestijgen. Dat doen ze in december ook al twee keer, maar die concerten zijn hopeloos uitverkocht. Tickets voor dit extra concert zijn te koop vanaf vrijdag 15 september om 10 uur op abconcerts.be.