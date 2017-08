Bazinga! Het is nog niet officieel, maar als het van maker Chuck Lorre afhangt, zou het twaalfde seizoen van The Big Bang Theory wel eens het laatste kunnen zijn. "We hebben ons nooit voorgesteld dat de show elf jaar zou halen, laat staan dat we weten wat er na het twaalde seizoen zou moeten gebeuren", zei Lorre op een congres van televisierecensenten. "Je zou kunnen aannemen dat het twaalfde seizoen dus het einde is van de serie." Fans hoeven nog niet te treuren, in de VS is het tiende seizoen nog maar net afgelopen. TELEVISIE. Ook Mary Berry weet van geen ophouden. Het populaire, 82 jaar oude jurylid van The Great British Bake Off, verliet vorig jaar de razend populaire bakwedstrijd toen bekend raakte dat het tv-programma voortaan niet langer op BBC te zien zou zijn.