Teleurstelling troef bij Van Lierde

Meer dan twee minuten moest Frederik Van Lierde tijdens de Ironman van Hawaï wachten voor hij zijn tas met bevoorrading kreeg. Het gaf de 38-jarige Belg een mentale dreun waar hij niet van herstelde.

Winnaar Patrick Lange volgde tijdens de marathon na tien kilometer op tien minuten van Lionel Sanders. Toch gaf de Duitser niet op en aan de finish was het Lange die met meer dan drie minuten verschil triomfeerde op Sanders, in een nieuwe recordtijd dan nog van 8u01:40. Had Van Lierde niet op zijn tanden moeten bijten, in de wetenschap dat meer dan twee minuten wachten op drinkbussen niet fataal hoeft te zijn in de Ironman? Makkelijk gezegd, want bij Van Lierde was het niet het lichaam, maar wel de geest die niet meer mee wilde.