Wiet is nog geen twee weken legaal in de staat Nevada, of er dreigt al een tekort. De staat zoekt maatregelen om extra voorraden aan te voeren. Zaterdag 1 juli werd Nevada de achtste Amerikaanse staat die het recreatieve gebruik van marihuana legaliseert. Voor 47 wietwinkels was het lang aanschuiven. In de vier eerste dagen werd er voor drie miljoen dollar marihuana verhandeld. Dat leverde de staat een miljoen dollar op. In vijf andere staten ontstond vlak na de legalisering ook een tekort.