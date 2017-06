Tegenwind Naakt

Sexting moet kunnen. Dat zegt Yasmin Van Damme, beleidsmedewerker bij Child Focus. "Het maakt deel uit van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Vragen om ermee te stoppen, is zinloos. Maak er eerder standaardkennis in een lessenpakket van." Voor de vijftienjarige jongen uit Ninove komt ook dat te laat. Vlak voor zijn wanhoopsdaad werd een naaktfoto van hem verspreid op Snapchat. Ingrijpender kan een gevolg van sexting niet zijn. Het verspreiden en uitwisselen van naaktfoto's zonder toestemming van de minderjarige is trouwens strafbaar. Maar in de heersende naaktzwendel wordt daar niet naar omgekeken. Het naakt is nu eerder vrijgevochten dan de geest. Vroeger moest je op de kermis in de rups kruipen om een bloot been van een meisje te proeven.