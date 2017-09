Technische storingen sturen Gentse rectorverkiezing alweer naar af

Aan de UGent was de rectorverkiezing, waarin Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe worden uitgedaagd door Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets, opnieuw begonnen. De derde stemcyclus, of de achtste ronde, liep gisterochtend ten einde. Maar waar de uitslag normaliter snel bekend zou moeten worden, volgde nu geen uitsluitsel. Uiteindelijk kondigde de universiteit aan dat er door onregelmatigheden geen uitslag zal worden meegedeeld. De verkiezingsprocedure zelf is volgens de universiteit vlekkeloos verlopen. Het ging mis bij het versturen van een campagnemail. Afgelopen vrijdag kregen de beide kandidatenduo's de kans om alle UGent'ers een laatste keer toe te spreken via het mailingsysteem van de UGent.