Techniek blijft zorgenkind (vooral bij meisjes)

Het Vlaamse onderwijs doet het, toch over het algemeen, goed. Maar dat betekent niet dat er in vergelijking met andere landen geen kwetsbare plekken zijn. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, zie kader) staat daarbij centraal, zo stelt OESO-topman Dirk Van Damme bij de presentatie van het jaarlijkse overzichtsrapport 'Education at a Glance'. Hij ziet hoe nog steeds te weinig Belgische (en Vlaamse) jongeren kiezen voor technische richtingen, zowel in het secundair als het hoger onderwijs. Verschillende statistieken tonen een nogal somber beeld. Zo ligt het aantal STEM-gediplomeerden in onze huidige beroepsbevolking laag.