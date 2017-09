Teamspirit als grote troef

In 1904, bij de eerste deelname, geraakte ons land al meteen in de finale van de Davis Cup. Niet zo moeilijk, er moest maar één tegenstander verslagen worden... Frankrijk. In de eindstrijd werd er toen trouwens verloren van Groot-Brittannië. In 2015, 111 jaar later, was dat opnieuw de tegenstander in Flanders Expo in Gent. Die finale groeide uit tot een waar volksfeest voor drie keer 13.000 toeschouwers, maar verdoezelde uiteindelijk het feit dat David Goffin en co. profiteerden van een competitie die dringend aan herbronning toe is.