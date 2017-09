TEAM Sunweb

Gisteren is nog maar eens bewezen wat sportvolgers al lang weten: er gaat niks boven teamsport. Zelfs een van nature individuele sport krijgt er in teamverband ineens een aantal dimensies bij. Op de Heizel haalden de Belgische tennissers een 1-2-achterstand op dankzij een fenomenale David Goffin die Nick Kyrgios klopte en Steve Darcis die daarna Jordan Thompson in mootjes hakte. Het is lang niet zeker dat Goffin in een toernooi ergens eenzaam op het circuit die wedstrijd tegen Kyrgios had gewonnen, het publiek en vooral het team sleurden hem er na dat verlies van de eerste set door. Duizend en wat kilometers naar het noorden was er nog zo'n individuele sport die ineens in team werd beoefend: de team time trial of TTT.