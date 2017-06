Team Lefevere vier jaar langer in peloton

Dat het moeilijke onderhandelingen zijn, vertelde Patrick Lefevere tijdens de Ster ZLM Toer nog. "Ik maak me geen zorgen, maar echt vlotten doet het niet. Dat had ik graag anders gezien. Maar zoals eerder al gezegd: 30 juni is mijn deadline." Daar zijn we ondertussen dichtbij. Bij QuickStep houden ze de lippen stijf, maar diverse bronnen bevestigen dat er van een eventueel stopzetten van het team absoluut geen sprake meer is. Integendeel: Lefevere denkt op lange termijn. Een tijd geleden al verlengde fietsenproducent Specialized zijn overeenkomst met liefst vier jaar.