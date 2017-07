Te weinig regen om watertekort aan te vullen

Het heeft dan wel geregend, maar lang niet genoeg om de watertekorten aan te vullen. Globaal viel er dinsdag en woensdag hooguit 10 procent van wat het land eigenlijk nodig heeft, zegt weerman David Dehenauw. "Normaal valt er gemiddeld 850 millimeter neerslag per vierkante meter over twaalf maanden. Het laatste jaar viel over het hele land zowat 300 millimeter of 65 procent te weinig. We beleven de ergste droogte sinds het begin van de metingen. Dat haal je niet in in één dag." Vorige maand was de waterstand op twee derde van de meetplaatsen alarmerend laag.