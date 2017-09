Taste Leuven

Vriendin P woont al jaren in Leuven en herinnert zich de oude boekenwinkel die hier is geweest. "Het lijkt alsof hij eeuwig uitverkoop heeft gedaan, en er wilde maar niemand komen." Behalve het mooie glasraam achteraan is er van die zaak niets over, en het restaurant zit helemaal vol. Het verschil tussen oude boeken en moderne hapjes is duidelijk. De muren van Taste glinsteren, de theelichtjes kleuren goud en de ontvangst is warm en spontaan. Gastvrouw Dorotée is lief en heeft mooie tatoeages. Ze leidt ons door de 'regels' van het huis. Naar 'nieuwe' gewoonte is kiezen niet mogelijk. Er is 's avonds alleen het viergangenmenu met extra's (70 euro). Ik weet dan al dat het vechten wordt met het hoofdgerecht, en verlang naar een restaurant waar het iets minder mag zijn.