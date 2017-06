Tandenstokerkruisboog betwiste rage in China

De minikruisboog is razend populair in China, meldt de Chinese krant The Shanghai Daily. Voor slechts 1 euro kunnen kinderen het speelgoed in huis halen. Oorspronkelijk is het speelgoed gemaakt om tandenstokers af te vuren, maar als die vervangen worden door spijkers of naalden, kan dat een gevaarlijk wapen opleveren. Er heerst in China dan ook veel ongerustheid over de veiligheid van het speelgoed. De tandenstokers kunnen aan een hoge snelheid over een afstand van 20 meter worden afgeschoten. Een ballon of een stuk karton wordt moeiteloos doorprikt. Het kruisboogje mag dan op het eerste gezicht onschuldig lijken, maar het kan veel schade aanrichten.