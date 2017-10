Syrië-strijder maandenlang bij Infrabel in dienst

Een Belgische Syrië-strijder is erin geslaagd om negen maanden lang een opleiding te volgen als treinbestuurder, nadat hij veroordeeld was in een terrorismedossier. Hij kreeg in december vorig jaar een celstraf van drie jaar met uitstel, maar enkele weken na de uitspraak solliciteerde hij voor een job bij Infrabel. Daar werd hij aangeworven omdat zijn strafblad nog blanco was. De 30-jarige Zakaria H. was tussen september 2013 en maart 2014 in Syrië. Hij verbleef er met Belgische jihadisten, onder wie Abdelhamid Abaaoud en Najim Laachraoui. In december vorig jaar werd hij veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel. Maar enkele weken later slaagde hij erin om zonder problemen aan de slag te kunnen bij Infrabel. Negen maanden lang werd hij opgeleid tot treinbestuurder.