Bart Swings heeft in de laatste skeelerwedstrijd op de Wereldspelen in Wroclaw nog een gouden medaille gepakt. Hij won de 10 kilometer puntenkoers. Na de zege op de 20 kilometer afvalling vierde hij zijn tweede goud in twee dagen. Ook pakte hij zilver op de 1.000 meter. Swings zal wellicht nog als skeeleraar deelnemen aan de Driedaagse van Zandvoorde, maar past voor het WK. Dan is zijn voorbereiding op het schaatsseizoen al gestart.