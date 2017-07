Swingen achter het stuur

Ansel Elgort speelt de titelrol - een jonge kerel die zich 'Baby' noemt en een schuld heeft af te betalen aan misdaadkoning Doc (Kevin Spacey). Baby fungeert als getaway driver bij de overvallen van ongure figuren als Buddy (Jon Hamm) en Bats (Jamie Foxx). Tot hij de bevallige serveerster Deborah (Lily James) leert kennen en zijn misdaadleven wil ontvluchten. Dat klinkt niet bíjster origineel, maar Baby heeft een opvallend gebrek: tinnitus. Om die uit te blokken, loopt hij voortdurend rond met een iPod in z'n oren, met daarop liedjes van Queen, The Jon Spencer Blues Explosion, en The Damned. Op de geluidsband van Baby Driver is het, net als in de oren van Baby, vrijwel geen seconde stil.