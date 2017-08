Swift leert slachtoffers van zich af te bijten

Eerst even de feiten: in 2013 ging Swift op de foto met radiopresentator David Meuller en diens toenmalige vriendin. Mueller (55) maakte van dat moment gebruik, zo zegt Swift, om met zijn hand onder haar rokje gaan. Nadat de zangeres verschrikt opzij sprong, zou de man zijn greep nog versterkt hebben. Swift was niet van plan iets te ondernemen tegen de man. "Ik wilde niet dat dit voorval haar leven zou bepalen", vertelde haar moeder en manager Andrea Swift in de rechtszaal. "Ik wilde niet zien hoe ze de eindeloze memes en gifs in de tabloids en op het internet zou moeten doorstaan."