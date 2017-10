SUPERSNEL INTERNET wordt basisrecht

Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil heel Vlaanderen aan het supersnel internet. Desnoods laat hij zelf de kabels in de grond trekken. Maar waarom loopt hij Proximus en Telenet voor de voeten?

Wie thuis werkt, organiseert nu al vaak een videoconferentie, je verwarming kun je vanop afstand besturen. Straks monitort de dokter onze conditie met een ingeplante sensor in onze arm en bestelt de koelkast verse tomaten of wortels van zodra het groentebakje leeg is. Niemand weet welke digitale toepassingen er de komende twintig tot dertig jaar nog ontwikkeld zullen worden, maar er is één constante: allemaal hebben ze de uitwisseling van grote hoeveelheden data nodig. Daarom wil Vlaams minister voor Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) een supersnel datanetwerk uitbouwen dat Vlaanderen klaarstoomt voor de komende 20 à 30 jaar.