Summer sale

De zomervakantie is een noodzakelijk kwaad. We doorbreken de dagelijkse sleur met een handvol zon, zee en strand. De ene vindt rust en ontspanning op een opblaasbare banaan in de Balearen, de andere geniet van een stuk melkchocolade met hazelnoot tijdens een fikse bergwandeling in het Zwitserse kanton Wallis. De avonden brengen we gemeenschappelijk door op het internet. Als de muziek in de Club Med-discotheek ons verveelt en we hebben alle shows van het animatieteam gezien, zetten we het lokale wifinetwerk onder vuur. Niet om werkmails te checken, maar wel om even rustig door te klikken op links waar we anders geen tijd voor hebben. De zanger van Wet Wet Wet houdt er na 30 jaar mee op. In een normale werkweek lees ik niet verder dan de titel.