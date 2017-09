Stylist in huis

Toen ik afstudeerde, kreeg ik het voor mekaar om heel veel seizoenen make-overtelevisie te bekijken. In naam van de sociologie. Ik transcribeerde en analyseerde dagenlang vorm en symboliek bij Trinny and Susannah en De heren maken de man waarin de toen nog onbekende Jani Kazaltzis met een snibbende boy gang joeg op vestimentaire misbaksels in Vlaamse kasten. Hoewel mijn oordeel erg scherp was omdat voor- en natelevisie meer om ridiculiseren dan om raad gaat, groeide mijn respect voor stylisten. Want magisch was het moment waarop Trinny, Susannah en Jani afstevenden op het moment de gloire: eenzame cowboys, op de achtergrond geschoven moeders, huismussen, allemaal kregen ze het vuur in de ogen bij een glimp van hun nieuwe potentiële ik. Dus dát kunnen kleren en accessoires met je doen.