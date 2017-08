Stuur eens een brief naar het hiernamaals

Omdat Bpost niet alles kan, heeft rouw- en verliesconsulent Tine Marie Van Damme een postkantoor opgericht dat brieven van en naar het hiernamaals verstuurt. 'IJs voor iedereen' verzamelt twee soorten handgeschreven poststukken: brieven voor nu en brieven voor later. De eerste is een brief naar iemand die is overleden. IJs voor iedereen archiveert die en een illustrator maakt een visuele weerspiegeling van de inhoud en sfeer van het schrijfsel. Dat wordt, samen met een bijzondere zin, 'de zin die het ijs doet smelten', op de website gepubliceerd. De tweede soort brief pen je nu neer voor de dag dat je er niet meer bent, en wordt bewaard tot het afgesproken verstuurmoment. "Ik hoop dat het project een houvast biedt voor mensen die koude dagen doormaken", zegt Van Damme aan Charlie Mag.