Stunten met kleur

Qua rockabilly-look kan dit appartement tellen. De eigenaars hebben een onvoorwaardelijke liefde voor naoorlogs design. Jean-Baptiste Moutte danste ooit bij het beroemde dansgezelschap van Maurice Béjart, maar hield het ballet op zijn 26ste voor bekeken om meubelstoffeerder te worden. Die vergeten kunstvorm wilde hij weer tot leven wekken met gerestylede zetels en fauteuils. Virginie Moutte heeft een galerij en showroom, Maison Moutte, in de Cité Radieuse in Marseille. Ze ontwikkelde een passie voor mid-century meubelen, die ze mixt met hedendaagse stukken. Het koppel had een tijdje een winkel in Brussel en reist nog vaak op en af naar onze hoofdstad.