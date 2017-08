Strijd tegen cybercrime loopt mank

Terwijl het aantal inbraken, ramkraken en autodiefstallen de laatste jaren alleen maar afneemt, zit cybercriminaliteit fors in de lift. Het aantal computergerelateerde misdrijven verviervoudigde tussen 2004 en 2014, van ruim 4.000 naar 16.000 gevallen. Niet onlogisch, er zijn meer computers, smartphones en tablets in omloop. Ruim tien jaar geleden waren hackings, internetfraude of aanvallen met ransomware een marginaal probleem. Maar ook op andere vlakken winnen de computer crime units van de politie aan belang. Als een laptop op smartphone in beslag genomen wordt, moet die snel en efficiënt gescreend kunnen worden.