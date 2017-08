Stress voor match van 5 miljoen

Winst tegen Lokeren, Eupen, Zulte Waregem. Het zal wel. Doorgaan tegen AEK Athene in de Europa League, dat is waar het om draait bij Club Brugge. Want een seizoen zonder Europees voetbal is haast ondenkbaar. Alles of niets.

Druk (de; m); 1. de kracht die op of tegen iets drukt 2. moeilijke omstandigheid, onder zware druk staan. Al hebben ze in Brugge de Dikke Van Dale niet nodig om te weten wat druk is. Het volstaat om eens in de druk bevolkte kleedkamer rond te wandelen. Daar beseffen ze als geen ander dat een seizoen zonder Europese wedstrijden garant staat voor de eeuwige en saaie routine van de Jupiler Pro League. "Die Europese wedstrijden blijven de mooiste", weet ook Timmy Simons, die vanavond zijn tachtigste Europese match voor Club kan spelen.