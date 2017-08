Strengere regels om job te weigeren voor werklozen

Wie ouder is dan dertig, kan nu de eerste vijf maanden een baan die arbeidsbemiddelingsdienst VDAB voorstelt weigeren als die niet in de lijn ligt van zijn eerdere beroep of diploma. Onder de dertig jaar is dat drie maanden. Dat wordt strenger. Er zal vanaf begin 2018 ook rekening gehouden worden met 'competenties'. Iemand die bijvoorbeeld actief was bij de scouts, komt in aanmerking voor een job in het jeugdwerk. Wie blijft weigeren om aan de slag te gaan, kan zijn uitkering verliezen. De federale regering hoopt zo meer mensen aan het werk te krijgen. Dat moet 20 miljoen euro per jaar besparen.