Strengere Cru Bourgeois

Dat men in de jaren 30 van vorige eeuw op het idee is gekomen om in Médoc (Bordeaux) een nieuw klassement op te richten, is begrijpelijk. Het enige klassement dat deze wijnregio toen kende, was dat van de Grand Cru Classé (GCC) dat al dateerde van 1855 en het is al die jaren onveranderd gebleven. Het gevolg was dat nieuwe, uitstekende domeinen geen kans kregen op erkenning. Dus richtten ze hun eigen klassement op: de Cru Bourgeois. Dat klassement erkende oorspronkelijk 444 wijnkastelen en drie niveaus: de gewone Cru Bourgeois, de iets betere Cru Bourgeois Supérieur en de topdomeinen, de Cru Bourgeois Exceptionnel. Maar deze piramidale structuur raakte uitgehold. Sommige van de Châteaux voldeden niet meer aan de verwachtingen. In 2003 voerde men daarom blinde proeverijen in, om te kwaliteit te verifiëren.