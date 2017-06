Strengere controles op Franse wegen

Wie deze zomer naar Frankrijk reist is zich maar beter bewust van een paar nieuwe regels voor automobilisten. Zo is het vanaf 1 juli in en rond een aantal steden verplicht om een ecovignet (Crit'Air) op je voorruit te kleven. In Parijs moet dat sowieso, op alle weekdagen van 8 tot 20 uur. In Lille, Grenoble en Lyon heb je zo'n vignet alleen nodig wanneer het smogalarm is afgekondigd. Vanaf september volgen ook Rijsel, Straatsburg, Bordeaux en Montpellier. "En steeds meer steden en zelfs regio's overwegen mee te doen", weet Maarten Matienko van automobilistenbond VAB.