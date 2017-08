Strandjongens

The Beach Boys die over de zomer zingen, erg gewaagd is het wellicht niet. Toch gaan we hier het laatste, ietwat pathetische nummer van hun album uit 2012 (That's Why God Made the Radio) vermelden. 'Summer's Gone' heet het. Toepasselijker woorden om dit laatste Zomeruur mee af te sluiten vinden we niet meteen. Niet dat we weemoedig willen doen over het einde van de zomer. Zo anders dan de andere seizoenen is die niet. Wie denkt dat zomermaanden als vanzelf tot blije, goedgezinde mensen leiden, is ofwel naïef, of zit niet op Twitter. Bovendien is in de herfst het licht veel milder dan in juli of augustus. Maar begin september betekent ook het einde van de zomerinterviews die in deze bijlage verschenen zijn.