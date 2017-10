Storm Ophelia eist drie levens in Ierland

De storm Ophelia heeft minstens drie mensen het leven gekost in Ierland. Een vijftigjarige vrouw kwam om toen haar wagen in het zuidoosten van het eiland was getroffen door een omvallende boom. Een dertiger kwam om in een ongeval met zijn kettingzaag. Hij had geprobeerd een omgevallen boom te ruimen. Een man kwam dan weer om het leven toen een boom op zijn voertuig terechtkwam nabij de grens met Noord-Ierland. De storm bereikte maandag de Ierse kust met windsnelheden tot 150 kilometer per uur. Volgens energiebedrijf ESB Networks zaten rond de middag 120.000 mensen zonder elektriciteit. De problemen kwamen er vooral omdat elektriciteitskabels braken nadat bomen erop waren gevallen. Verschillende scholen en ziekenhuizen sloten ook de deuren. Een honderdvijftigtal vluchten werd geannuleerd.