Stop de pensioenverwarring

De pensioenverwarring is totaal. Druk de pauzeknop in en begin een ernstig debat over wat een grondige pensioenhervorming betekent. Tijdens het begrotingsconclaaf is beslist om 20 miljoen euro te besparen op pensioenuitgaven voor 'gelijkgestelde periodes'; het gaat om mensen die werkloos waren tijdens hun loopbaan. Andere maatregelen moeten 253,4 miljoen euro opleveren. De precieze cijfers (geen 253 miljoen, maar 253,4 miljoen) suggereren dat men weet hoe er bespaard zal worden. Maar blijkbaar weet men dat niet, en ingrepen die aangekondigd zijn voor de eerste schijf van 20 miljoen worden meteen in twijfel getrokken. De verwarring stopt daar niet. De regering kondigt na het conclaaf formeel aan dat er een individueel vrij aanvullend pensioen komt voor werknemers.