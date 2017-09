Stokoud & springlevend

Savonneries Bruxelloises, sinds 1926

Favoriet van de koning Ergens in residentieel Molenbeek, bij Jette en Laken. In het tl-verlichte onthaalkamertje annex boterhammenzaaltje zijn de muren bijna verstopt achter grote vitrinekasten, met daarin alle expertise en trofeeën van het fabriekje uitgestald: blokken en blokken harde zeep in oneindig veel kleuren en vormen. Er zijn groene narren naast roze puppy's, Franse luxemerken naast Iraanse supermarktzeep. De eerste zepen gleden in 1926 van de band in de Ed. Tollenaerestraat. Het bedrijfje dat ze produceerde, heette Arak tot het in '53 door de familie Nanson werd opgekocht en les Nouvelles Savonneries Bruxelloises werd.