Stilte voor de storm

Files naar het noorden, lege schappen in de supermarkt en dichtgetimmerde ramen. Miami bereidt zich voor op Irma, die in de loop van zaterdag onze tijd wordt verwacht. 'We blijven hier niet. Het risico is te groot.' Joop Bouma

In zuidelijk Florida groeit de bezorgdheid over orkaan Irma met het uur. Veel inwoners van de kustgebieden nemen het zekere voor het onzekere. De snelweg bij Miami richting het noorden is één tientallen kilometers lange file van mensen die het gebied ontvluchten. De megastorm zal niet eerder dan zondag of maandag de kust van Florida raken − als dat al gebeurt − maar gouverneur Rick Scott roept de bevolking van de kwetsbaarste gebieden, zoals de kuststrook, al dagen op om maatregelen te nemen.