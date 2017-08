Stilte uit Brussel weegt zwaar in Pyongyang

We hebben er als Europese Unie een handje van om onszelf als machteloos te zien als het gaat om de grote internationale conflicten. Het vermogen om buitenlands beleid te maken en uit te voeren ligt immers bij de individuele lidstaten. En waar deze lidstaten onderling verdeeld zijn over hoe te handelen, is de EU de facto verlamd. Noord-Korea is hier een goed voorbeeld van. Na een vijftiental jaar van zogeheten critical engagement ten opzichte van Noord-Korea, dat zowel faalde kritisch te zijn als constructieve toenadering te verwezenlijken, is het mij nog steeds niet duidelijk waar de EU nu precies staat. Aan de ene kant zijn er de strenger wordende sancties die Pyongyang worden opgelegd en heeft de EU meerdere malen het voortouw genomen om mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen.