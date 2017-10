STIJN VAN DE VOORDE

De boog van een muzikant mag niet voortdurend gespannen staan. Met hart en ziel aan een album werken, legendarische concerten spelen, interviews geven... Dat is serieus business. Tussendoor moet men de teugels vieren. Tijd maken voor sport en spel is een must. Het is met onze geest zo gesteld dat afwisseling meer ontspanning geeft dan rust. We moeten de credibiliteit van ontspannende nevenactiviteiten niet overschatten, maar het is wel belangrijk om een stijlvolle grens te bewaken. Vertrouw geen artiesten die doen alsof ze nooit buiten de lijntjes kleuren. Koketteren met ernst wordt na een tijdje ongeloofwaardig en vermoeiend. Zij die het meest zeuren over diepgang, kijken het vaakst naar stylingprogramma's met Jani. Stiekem, uiteraard. Al zou ik hen leuker vinden mochten ze er eerlijk voor uitkomen.