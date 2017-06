Sterk staaltje geschiedvervalsing van onderwijstopman Boeve

Lieven Boeve voelt zich geblokkeerd door de gemeentescholen. Ze zouden niet meer met katholieke scholen willen samenwerken. Aldus sprak de topman van het katholiek onderwijs in de krant. Zuivere geschiedvervalsing, want wie deed er de afgelopen maanden persoonlijk álles aan om alle middelen van de bijsturing van het M-decreet naar het eigen net te harken? Precies. Waarover gaat dit? Al decennialang ondersteunen geëngageerde leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs leerlingen met zorgnoden in het gewone onderwijs (GON). Ze ondersteunen leerlingen, maar onderhouden ook nauwe contacten met ouders en leerkrachten. Terecht. Zorg voor die leerlingen is belangrijk, en na het M-decreet nog meer.