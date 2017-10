Stembusgang in Kenia wordt met de dag onzekerder

In Kenia bestaat ernstige twijfel over de geloofwaardigheid en zelfs haalbaarheid van de presidentsverkiezingen van donderdag. Ze zijn nodig omdat de uitslag van de verkiezingen in augustus ongeldig werd verklaard. Maar Kenia's kiescommissie verkeert in chaos en de politieke oppositie zegt dat zij de nieuwe stembusgang boycot.

De oppositie stelt zelfs dat er überhaupt niet zoiets als 'verkiezingen' zal zijn in haar thuisregio's. De regering wil er met de inzet van veiligheidspersoneel voor zorgen dat de stembusgang toch overal doorgaat. De ramkoers van regering en oppositie leidt bij veel Kenianen tot angst voor onlusten. President Uhuru Kenyatta 'won' in augustus van oppositieleider Raila Odinga, met 54 procent van de stemmen tegen 44 procent, maar Kenia's Hoge Raad kraakte het werk van Kenia's kiescommissie.