STEEVAST HEADLINER: HET WEER

Dat het weer je festivalvreugde op zijn lichtst gezegd vakkundig kan verpesten, weten we sinds Pukkelpop 2011 allemaal wel. Meer dan honderd gewonden belandden in het ziekenhuis, vijf mensen kwamen om het leven. Maar wat daar gebeurde was een extreem geval. Of niet?

Vorig jaar nog raakten 71 mensen gewond op het Duitse Rock am Ring na een blikseminslag, en ook op ons eigen Rock Werchter werden heel wat vierkante meters afgesloten vanwege de snel uitdijende modderpoel. Stormen en hittegolven, meer neerslag en stijgende temperaturen: veroorzaakt de opwarming van de aarde straks ook een totaal andere festivalervaring? Voor sommigen klinkt dat misschien nog als loos gewauwel van een kermiswaarzegger met glazen bol, maar volgens weerman Frank Deboosere is er wel degelijk iets aan de hand.