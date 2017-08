Steeds minder vijftigers gaan met brugpensioen

Ruim zes jaar geleden waren het er nog 120.000, nu zijn ze nog met 84.000. Het leger bruggepensioneerden is gestaag aan het krimpen. De kentering werd ingezet vanaf 2011, maar nu lijkt het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, in de volksmond brugpensioen) definitief op weg naar de uitgang. Vergeleken met juni 2016 zijn er 10.000 bruggepensioneerden minder, de scherpste daling ooit. Een andere evolutie is dat er steeds minder bruggepensioneerden jonger dan 60 zijn. Terwijl dat ruim tien jaar geleden nog bijna de helft was van het totale aantal, is dat nu nog 16 procent.