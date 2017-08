Steeds meer Vlamingen studeren in het buitenland

Liefst 5.648 studenten gingen in het academiejaar 2016-2017 dankzij het uitwisselingsprogramma Erasmus+ naar een buitenlandse universiteit of hogeschool. Dat is een stijging van 5,6 procent ten opzichte van het vorige academiejaar. Het aantal vertrekkende studenten stijgt haast elk jaar en ligt daarmee op het hoogste peil sinds Erasmus dertig jaar geleden van start ging. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Crevits die deze krant kon inkijken. Spanje haalde tijdens het huidige academiejaar, dat alweer bijna afgelopen is, Frankrijk in als populairste studiebestemming. Duitsland kaapt de laatste podiumplaats weg en wordt gevolgd door Italië en het Verenigd Koninkrijk.