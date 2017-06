Steeds meer klachten over openbare omroep

Vooral de nieuwsdienst blijkt kop van Jut. Liefst 1.135 klachten hadden betrekking op de nieuwsprogramma's, dat zijn er 210 meer dan in 2015. De cijfers komen uit het jaarverslag dat gisteren uitlekte via nieuwsagentschap Belga. Wie klaagde over de nieuwsdienst miste vooral neutraliteit in de berichtgeving. Ook de aanslagen in ons land en de algemene onrust in de samenleving droeg volgens de VRT bij aan de stijging van het aantal klachten over de nieuwsprogramma's. Van de 1.135 nieuwsdienst-klachten werden er 849 geklasseerd als 'gewone' klachten. Dat gaat van video's die niet starten op deredactie.be tot dt-fouten in de ondertiteling.