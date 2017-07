Steeds meer 6-jarigen blijven weg van school

Tijdens het schooljaar 2015-2016 zijn in het Nederlandstalige basisonderwijs 2.757 problematische afwezigheden geregistreerd. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het schooljaar 2010-2011, toen het aantal beperkt bleef tot 1.380. Sindsdien werd jaar na jaar een toename vastgesteld. In het schooljaar 2015-2016 is het grootste aantal problematische afwezigheden geregistreerd in de provincie Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (837). De meeste afwezigheden werden genoteerd bij de zesjarigen. Het aantal neemt af met de leeftijd. Bij de twaalfjarigen werden er nog 202 geteld. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft niet meteen een verklaring voor de stijging. Ze wijst wel op het feit dat op 1 september 2016 de provinciale netwerken 'Samen tegen Schooluitval' van start gingen. Die mobiliseren lokale partners om schooluitval tegen te gaan.