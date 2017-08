Statutairen zijn nodig voor de burgers

Op de website van De Redactie verscheen een opiniestuk van professor Ria Janvier: 'Gentse roulette: wat wordt het voor 508 personeelsleden van de stad Gent?'. Graag wil ik reageren, omdat het nodig is het debat over de statutaire personeelsleden objectief te voeren. Statutaire personeelsleden, of het nu om federale, gewestelijke of lokale ambtenaren gaat, hebben voordelen. Zoals: - een hoger loon, maar niet voor lokale ambtenaren, gezien bij de lokale besturen statutairen en contractuelen dezelfde geldelijke regeling kennen; - meer pensioen, namelijk overheidspensioen in plaats van werknemerspensioen; - een andere ziektevergoeding, die niet noodzakelijk gunstiger is voor statutairen. Een contractueel heeft na elke veertien dagen arbeid opnieuw recht op een maand gewaarborgd loon, terwijl elke afwezigheid voor ziekte of ongeval het ziektekrediet van de statutair vermindert; - bijkomende verlofregelingen omdat de vastbenoemde geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen als hij zelf zijn ontslag geeft; - meer werkzekerheid, maar of dat positief is, is een andere zaak: de vastbenoemde die onterecht ontslagen wordt, krijgt zijn functie terug, na jarenlang procederen én ongeacht of hij die functie nog wil of niet.