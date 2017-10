Volgens cijfers van Artsen Zonder Grenzen maakte in de eerste helft van 2017 92 procent van de minderjarige migranten die zich in de EU-lidstaten Kroatië, Hongarije of Bulgarije aanmeldden bij mobiele medische hulpposten, melding van fysiek geweld door de politie. 92 procent! Dat wil zeggen dat zo goed al elke minderjarige vluchteling die zich in die landen bevindt en dringende medische bijstand nodig heeft, slachtoffer is van buitensporig politiegeweld. De Bulgaarse politiediensten geven er blijkbaar het flinkst van langs. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor een kleine helft van de geweldplegingen. De cijfers zijn te omvangrijk om toeval te zijn. Blijkbaar wordt in die landen impliciet of expliciet aan politie-eenheden het commando gegeven om er eens duchtig op los te kloppen als ze een vluchtende migrant tegen het lijf lopen.