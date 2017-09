in een poging om het hoofd te bieden aan de aanhoudende instroom van vluchtelingen/ migranten uit Afrika komt de Europese Unie met een nieuw plan. Zo'n 50.000 vluchtelingen zullen vanuit veilige Afrikaanse landen naar het welvarende Europa worden gebracht. Daar worden ze op vrijwillige basis verdeeld over de lidstaten. In ruil gaat de Middellandse Zee op slot: geen vluchteling die via een illegale route arriveert, zou nog een realistische kans maken op opvang. Helemaal nieuw is dat controversiële idee niet. Begin vorig jaar borrelde vanuit Nederland hetzelfde plan op om de Turkse route af te snijden. Uiteindelijk werd het toen een morsige pushbackdeal met Turkije. Laten we niet te cynisch doen over het nieuwe plan. Het heeft onmiskenbaar sterke kanten.