Een Sudanese delegatie helpt de politie bij het identificeren van vluchtelingen/ migranten. De samenwerking moet mogelijk maken dat Sudanezen zonder papieren snel weer naar eigen land terugkeren. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) schijnt er bijzonder verguld mee te zijn. Het is veelzeggend dat dit merkwaardige bondgenootschap nog amper debat uitlokt. Dat buitenlandse overheden hulp leveren om migranten te identificeren, is niet uitzonderlijk. Maar samenwerken met het regime in Sudan is toch wel verregaand. De Sudanese president Bashir moet het enige zittende staatshoofd ter wereld zijn dat gedagvaard wordt door het Internationaal Strafhof, op beschuldiging van misdaden tegen de mensheid. Bashir overzag de genocidaire slachtpartijen in de regio Darfur. De mannetjes van die president komen nu dus hier hun landgenoten controleren.