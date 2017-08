Als een verhaal te mooi is om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook niet waar. Die voor journalisten niet onbelangrijke wijsheid is een nuttige leidraad bij lectuur van Nouvelles Conquêtes, het pamflet waarmee Elio Di Rupo de PS nieuw leven tracht in te blazen. Het klinkt allemaal geweldig: volledig gratis leerplichtonderwijs, een vierdaagse werkweek, alle uitkeringen boven de armoedegrens... Zijn al die plannen ook realistisch te financieren? Het lijstje nieuwe belastingen dat de PS-voorzitter aanbiedt, noopt tot scepsis. Als dit te nemen of te laten is, dan zal het voor velen 'te laten' zijn. Dat gezegd zijnde: is dat erg? Misschien wel als je het boekje leest als een concreet plan om te gaan regeren. Met de liberalen of met de N-VA hangt er niet meteen een coalitieakkoord in de lucht op basis van Nouvelles Conquêtes.